Jane Fonda revine pe scenă

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Celebra actriță Jane Fonda, câștigătoare a două premii Oscar, va reveni într-o piesă de teatru pe Broadway, după 40 de ani de pauză. La aproape 71 de ani, Fonda se va întoarce pe scenă în piesa „33 Variations”, pusă în scenă de Moises Kaufman, unde va juca rolul unui muzicolog care studiază fascinația lui Beethoven pentru o piesă muzicală. „Sunt foarte nerăbdătoare să joc în noua piesă a lui Kaufman și abia aștept să urc din nou pe scenă, după 40 de ani, într-un rol pe care îl înțeleg foarte bine”, a declarat actrița. Fonda și-a făcut debutul pe Broadway în anul 1960, în piesa „There Was a Little Girl”, iar în același an a apărut în comedia „Invitation to March”. A mai jucat pe Broadway în 1963, în comedia „The Fun Couple” și în „Strange Interlude”. În cinematografie, Jane Fonda a câștigat Oscarul în 1971, pentru rolul din filmul „Klut”, și în 1978, pentru prestația din „Coming Home”. Actrița a mai făcut roluri memorabile în „They Shoot Horses, Don’t They?”, „On Golden Pond” și „Nine to Five”.