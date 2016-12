Jackie Chan vrea să-şi povestească viaţa într-un musical

Jackie Chan vrea să-și povestească viața într-un musical

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Jackie Chan își scrie propriul musical, actorul dorind să își povestească viața prin intermediul muzicii și dansului, informează femalefirst.co.uk. Actorul chinez recunoaște că este un fan al musical-urilor încă de când era copil și că acum lucrează la propriul show. „Iubesc «Sunetul muzicii». Când eram mic, nu știam engleză, dar am văzut tot filmul”, spune actorul. „Plănuiesc să fac «I Am Jackie Chan: The Musical». Am o istorie foarte interesantă. Voi vorbi despre cum am ajuns să intru în lumea filmului și despre cum am ajuns să fiu azi. Este foarte interesant, un musical clasic”, precizează Jackie Chan.