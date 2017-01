Jackie Chan, interpretul imnului oficial la Jocurile Olimpice

Ştire online publicată Vineri, 26 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Obișnuit mai degrabă să își folosească mușchii, actorul Jackie Chan și-a antrenat acum corzile vocale. Starul, în vârstă de 53 de ani, din Hong Kong, a înregistrat melodia „We Are Ready", imnul oficial al Jocurilor Olimpice care vor avea loc, anul viitor, în China. Jackie a scris, ieri, pe blogul său, că a petrecut trei ore în studioul de înregistrări, pentru o bucată de melodie cântată în limba mandarină. Cântecul a fost compus de Peter Kam, câștigătorul Ursului de Argint pentru cea mai bună muzică de film, în cadrul festivalului de la Berlin. Imnul oficial va fi cântat în mai multe versiuni și limbi, organizatorii urmând să realizeze și cea în engleză. Aproape o sută de staruri vor cânta „We Are Ready", în cadrul Olimpiadei din 2008.