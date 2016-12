Ja Rule, condamnat la 28 de luni de închisoare, pentru nedeclararea veniturilor

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rapperul american Ja Rule, care își cultivă în videoclipurile sale imaginea de „băiat rău”, a fost condamnat, luni, la 28 de luni de închisoare, de un tribunal federal american, pentru nedeclararea veniturilor din concerte și din drepturile de autor timp de cinci ani.Pe numele lui adevărat Jeffrey Atkins, rapperul în vârstă de 35 de ani a pledat vinovat și a recunoscut că în perioada 2004 - 2008 nu și-a declarat veniturile. El datorează Fiscului american peste un milion de dolari, a declarat procurorul federal din New Jersey într-un comunicat.„Contribuabilii nu se bucură de luxul de a decide dacă vor să respecte legea sau nu”, a declarat judecătoarea Patty Schwartz.Cântărețul se află, de la începutul lunii iunie, într-o închisoare din statul New York, ispășind o altă condamnare, pentru port ilegal de armă semiautomată. Ja Rule a fost arestat după ce poliția a descoperit un pistol semiautomat în automobilul său, după un concert susținut de Lil Wayne în Manhattan, New York, în 2007.Astfel, pentru această infrac-țiune, Ja Rule a fost condamnat la doi ani de închisoare și 18 luni de libertate condiționată.