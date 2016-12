Iulia Vântur se destăinuie constănţenilor

Într-un interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber“

Iulia Vântur se destăinuie constănțenilor

Repetițiile pentru piesa de teatru regizată de Horațiu Mălăele, în care vedeta PRO Tv Iulia Vântur va juca la Teatrul Metropolis, se suprapun cu maratonul „Dansez pentru tine”, care, oricum, vine peste munca de la Știrile Pro Tv. Și, cu toate acestea, Iulia, care va împlini pe 24 iulie 31 de ani, dă dovadă de o energie debordantă. - Al 11-lea sezon din „Dansez pentru tine“ începe pe 15 aprilie. După ce ai prezentat show-ul de atâtea ori ce ți se pare cel mai ușor? - După aproape cinci ani pe platourile de la „Dansez pentru tine”, cel mai ușor și plăcut este să lucrez cu colegii mei. Am trecut prin multe împreună și s-a creat mai mult decât o echipă, o familie chiar. Fiecare își știe foarte bine rolul, și-l asumă cu responsabilitate și dăruire. Cred că acesta este secretul unui produs de succes, de calitate, așa cum este „Dansez pentru tine”. Cel mai greu îmi este să privesc un copil care suferă, pentru care soarta a fost nedreaptă cu el. Și, cu toate acestea, sunt nerăbdătoare să dăm startul celui de-al unsprezecelea sezon. Simt că începe un nou capitol, cu noi provocări, situații și trăiri intense. Îmi este dor de echipa cu care lucrez, de publicul nostru, de energia din platou, de emoțiile, agitația din culise, de dans, spectacol. Acolo fiecare clipă se trăiește altfel, e un loc magic... oamenii devin mai buni, mai atenți, determinați. Pe mine mă încarcă cu energie. - Ai șansa de a juca și într-o piesă de teatru. Despre ce e vorba? - Spectacolului este o frescă, un musichall ce cuprinde viața dramatică și opera marelui pictor Touluse Lautrec. Pur și simplu, am aflat de castingul organizat la Teatrul Metropolis pentru acest musichall, m-am prezentat cu speranță, am așteptat pe coridor, ca ceilalți candidați și, după mai multe probe, am fost acceptată în distribuția acestui spectacol. Va trebui să-mi folosesc toate resursele, să am abilitatea de a face trecerea rapidă între caractere total diferite - de la o artistă de cabaret la iubita picto-rului - Susanne Valadon, de la cântăreața Jane Avril la mama lui Touluse Lautrec - contesa Adele. E o suită de personaje care construiește pas cu pas portretul lui Touluse Lautrec, atmosfera acelor vremuri, epoca în care Mouline Rouge-ul era în mare vogă, în care Touluse și-a lăsat amprenta. - Ce spun apropiații tăi despre această nouă experiență? - De când eram la Iași, am început să iubesc teatrul și mai mult după ce am întâlnit o femeie minunată, profesoara mea de teatru - Mihaela Arsenescu Werner. Dumneaei m-a încurajat să merg pe acest drum, însă cea care m-a introdus și mai mult în această lume și m-a ajutat să-i pătrund tainele este scenarista, regizoarea Lia Bugnar - cu care am luat lecții de actorie și nu nu-mai, de care m-am atașat foarte tare. Apoi Dorina Chiriac. Sunt oameni cărora le voi fi mereu recunoscătoare, de la care am învățat să mă dezvălui. - Și pentru că stârnești multe curiozități în rândul admiratorilor, te provoc la un test fulger. Cum îți place să te machiezi? - Nu-mi place fondul de ten și nici pudra, chiar dacă sunt nevoită să le folosesc la serviciu, însă când nu filmez, folosesc un machiaj simplu. Îmi machiez ochii, aplic un blush și balsam de buze. - Cum îți îngrijești părul, pielea, tenul? - Pentru că tenul, părul sunt adesea încărcate cu produse de styling, încerc să compensez cu măști naturale sau din farmacii. Pentru păr folosesc o mască cu vitamina A, ulei de ricin, argan și miere. Și pentru ten - vitamina C și vitamina A, diverse măști din fructe, creme hidratante. - Frumusețea ta are o rețetă anume? - Dragoste + optimism + bucurie + încredere + entuziasm + voință. Se pun în doze mici, se amestecă delicat, dar continuu și se lasă în suflet, la foc mic. Se servește cu... plăcere! Să aveți poftă! De viață! - Știu că ai un program foarte încărcat. Mai ai timp și de sport? - Trebuie să-mi fac timp pentru mișcare, pentru că astfel mă energizez. Mișcare îmi aduce starea de bine. Merg pe bicicletă, înot și dansez! Mai fac și yoga, dar exerciții simple. - Cum alegi să te răsfeți și să te relaxezi după o zi obositoare petrecută pe pla-tourile de filmare? - Merg la saună, masaj, citesc, mă joc cu Gyzmo sau ies la plimbare cu el, petrec timp cu iubitul meu, văd un film bun sau fac o baie cu spumă aromată, ascult muzică și încerc să meditez. Sunt multe variante de relaxare. Toate vin în funcție de stare. - Mâncarea preferată de la care nu te-ai putea abține nici în ruptul capului? - Mâncarea gătită de mama, sushi și înghețată. Cam multe, nu? Asta înseamnă mai mult timp petrecut la sală. - Parfumul preferat? - Lanvin și Flora bella - lalique. - Ești dependentă de shopping? - Nu sunt o shoppaholică, dar când sunt în vacanță, îmi place să caut lucruri interesante. M-am obișnuit să nu mai plec de acasă cu valiza plină până la refuz. Întotdeauna trebuie să păstrezi puțin loc pentru surprize! - Ai vreun viciu? - Dragostea.