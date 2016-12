Iulia Vântur: „Salmi, de Revelion sunt a ta, dragul meu!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur și Salman Khan susțin că nu formează un cuplu, dar, dacă pe gură se jură că-s doar prieteni, faptele lor dovedesc contrariul.Nu de alta, dar, în ge-neral, amicii nu-și petrec vacanța de primăvară împreună și nici nu dorm în aceeași cameră de hotel, când apucă să se mai vadă, așa cum s-a întâmplat în cazul celor două vedete de pe meri-diane diferite, pe care Cupidon le-a nimerit cu săgețile sale. Cum Sărbătorile de iarnă bat la ușă, Iulia și Salman au mai pus la cale o întâlnire romantică, însă cea care se va sui în avion, de data aceasta, e românca noastră, scrie libertatea.ro.„Iulia abia așteaptă să se cuibărească la pieptul lui Salmi, cum îl alintă ea. Și nu ascunde acest lucru, în cercul său de prieteni. Va pleca din nou în India, într-o vacanță prelungită, după ce se va încheia stagiunea de toamnă de la Teatrul Metropolis, unde e actriță. I-a și transmis deja: «Sal-mi, de Revelion sunt a ta, dragul meu!»”, a mărturisit o persoană din anturajul prezentatoarei TV, pentru Libertatea.Se pare că Iulia i-a cam sucit mințile lui Salman, nu de alta, dar, recent, el a făcut o declarație încurajatoare pentru românca noastră.„El are intenții serioase în legătură cu Iulia, mai ales că ea e în viața lui de vreo doi ani! Toți prietenii îi sugerează lui Salman s-o ia mai repede de soție și să nu mai tragă de timp”, susțin ziariștii indieni de la tulunadunews. com.