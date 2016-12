Iulia Vântur, primele declaraţii despre iubitul de la Bollywood

Iulia Vântur, primele declarații despre iubitul de la Bollywood

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur a reacționat după seria de articole apărute în presa românească, referitoare la o posibilă relație între vedeta Pro TV și actorul indian Salman Khan, scrie click.ro."Presa a scris multe lucruri. Deocamdată eu nu mă căsăroresc, nu mă voi căsători.... Nu am o relație cu el... decât de prietenie", a declarat știrista de la Pro TV."Am înțeles ca lumea e îngrijorată. Nu e niciun motiv de îngrijorare. Sunt în vacanță, m-am bucurat până acum de liniște până ce mi-a revenit semnalul la telefon. Până acum nu am avut. Am aflat tot ce s-a scris, toate scenariile și m-am minunat. Sunt în vacanță in Asia, peste tot prin Asia, călătoresc", a explicat ea.