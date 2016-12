Iulia Vântur : „Nu m-am măritat pentru că....”

1

iulia vantur

iulia vantur este o fata draguta ! ce sa caute cu salman khan ??? din india au plecat tigani si apoi indieni asiatici au alta religie ,cultura. am vizitat india in 2002 si n-as mai calca pe la ei , mizerie ,saracie pt.unii si opulenta pt. altii . in afara de templele pagodiene budiste ce sa vezi la ei , s-au sa traiesti in aceasta tara......un gange plin de mizerii pe care il ridica la rang de ritual sacru .ce-i drept s-au mai emancipat de cand eliade radulescu se iubea cu maytrei frumoasa bengaleza fiica unui prof.universitar dar se stie ca nici eliade nu a putut accede la mana lui maytrei din motive religioase.asadar tanara iulia vantur vine dint-o tara civilizata ,o fata frumoasa rasa alba caucaziana ce sa caute cu o cioara de pe malurile gangelui , un actoras comercial care se rupe in figuri cu dansatori lui....sa fim seriosi india a avut un singur mare actor RAJ KAPOOR in rest sunt facaturi.