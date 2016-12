Iulia Vântur îşi caută un iubit

Iulia Vântur își caută un iubit

Ştire online publicată Luni, 18 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înaltă, blondă și cu ochi albaștri - sunt doar câteva din calitățile care o recomandă pe Iulia Vântur drept o femeie extrem de atrăgătoare. În ciuda acestui aspect, vedeta pos-tului Pro TV este singură și mărturisește că nu a mai avut o relație de când s-a despărțit de Marius Moga.„Iulia Vântur nu are un iubit. Sunt singură. De fiecare dată când am apărut alături de o persoana de sex masculin, am fost cuplată. Sunt singură, mă bucur de viață. După Marius n-am mai avut o relație. Lucrurile astea se întâmplă atunci când trebuie, nu ți le programezi. Marius a fost și încă mai este o persoană specială pentru mine. L-am susținut întotdeauna și am avut încredere în el. Îl iubesc prietenește”, a declarat blonda la Happy Hour, citează Ring.