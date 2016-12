Iulia Vântur i-a dat pe spate pe indieni

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur este cea mai exotică prezență de la Bollywood, unde a debutat cu un rol secundar în filmul "O Teri". Pelicula are și o coloană sonoră, căreia i-a fost făcut un videoclip și în care blondina noastră apare unduindu-se ca o șerpoaică.'Mă bucur că am trăit mirajul de la Bollywood, că am văzut cum se creează astfel de momente artistice pline de emoție, înconjurată de oameni care iubesc viața'', mărturisea Iulia Vântur, la câteva zile după ce s-a întors din India, unde a filmat pentru pelicula "O Teri".Dacă în filmul indienilor apare într-un rol secundar, producătorii au ales să promoveze pelicula printr-un videoclip în care Iulia noastră joacă rolul principal. Vedeta a apare dănțuind pe ritmurile indie ca o șerpoaică, dând din șolduri, buric, sâni și mâni mai ceva ca o adevărată dansatoare de la Bollywood, semn că Iulia a prins extrem de bine pașii, scrie libertatea.ro.