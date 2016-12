Iulia Albu şi Irinel Columbeanu, ceartă la cuţite: "Vă ocupați să aduceți fete de la țară și să le duceți la liceu"

Iulia Albu și Irinel Columbeanu, ceartă la cuțite: "Vă ocupați să aduceți fete de la țară și să le duceți la liceu"

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu și Irinel Columbeanu s-au certat la o emisiune de la Kanal D, după ce afaceristul a fost criticat de fashion editor pentru ținuta sa. Subiectul a divagat și Iulia Albu s-a luat de trecutul lui Irinel Columbeanu.În zadar a încercat acesta să se apere în fața Iuliei Albu. "Eu am studii, eu sunt fashion editor. Am intrat cu nota 10 la facultate, am fost și bursieră", a spus fosta soție a lui Mihai Albu.Irinel Columbeanu a replicat: "Eu sunt un biet inginer, nu am studiile dumneavoastră"."Aaa, da, știu, dumneavoastră vă ocupați să aduceți fete de la țară și să le duceți la liceu. Ce aveți domnule cu femeile, de ce sunteți misogin? Știu că mama dumneavoastră a fost o femeie minunată", scrie libertatea.ro.