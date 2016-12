Iulia Albu s-a despărţit definitiv de Mihai Albu

Iulia Albu s-a despărțit definitiv de Mihai Albu

Ştire online publicată Joi, 23 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia și Mihai Albu au ajuns la concluzia că le este mai bine separați. "Nu am vorbit nici după divorț și nu o voi face nici acum, viața mea nu este un circ mediatic", a declarat Iulia."Mihai este omul alături de care am petrecut mai bine de 9 ani din viața și este tatăl micuței mele, Mikaela, motiv pentru care el va face mereu parte din viața noastră. Noi am divorțat în urmă cu aproape un an, motiv pentru care consider că fiecare are dreptul, în acest moment, să-și refacă viața. Este un om pe care l-am iubit foarte mult și pe care-l respect enorm, de aceea am ales că rațiunile ce stau la baza separării noastre, atât legale, cât și în fapt, să rămână doar între noi. Nu am vorbit nici după divorț și nu o voi face nici acum, viața mea nu este un circ mediatic. Întotdeauna într-o relație sunt doi oameni, iar atunci când la mijloc exista copii, eșecul unuia este de fapt eșecul amândurora", a declarat prezentatoarea rubricii "Verdict Iulia Albu", scrie showbiz.ro.