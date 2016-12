Iulia Albu, pusă pe critici: „Iulia Vântur nu evoluează deloc“

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu a fost invitată la emisiunea WOWbiz de la Kanal D, unde a comentat ținutele mai multor vedete, printre care și hainele purtate de Dana Rogoz și Iulia Vântur la un eveniment monden. Ca de obicei, Iulia s-a arătat greu de impresionat și a fost dură în remarci. Dana Rogoz, care a mai fost aspru criticată de fashion editor, nu a avut noroc nici de data asta și nu a impresionat-o deloc pe Iulia. „Dana Rogoz s-a supărat foarte tare pe mine. Pantofii sunt numărul ei de data asta, de obicei poartă un număr, două mai mare. Este cam simpluță. Am senzația că Dana Rogoz se vrea a doua Andreea Esca dar nu poate. Îi dau nota 5”, a spus Iulia.Nici Iulia Vântur nu a scăpat ușor. Prezentatoarea Pro TV a fost atenționată că nu știe să pozeze și că nu a evoluat deloc. „În ciuda faptului că Iulia Vântur are o siluetă pe care ar sta bine orice, ea nu știe să pozeze. Acest lucru o dezavantajează. Poartă un plic din seria ei, cred ca are o colecție. O să îi dau nota 6 pentru că nu evoluează deloc. În ciuda faptului că are o siluetă care o avan-tajează. Ea poate mult mai mult, sunt supărată pe ea”, a mai adăugat Iulia Albu, scrie click.ro.