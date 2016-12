Iulia Albu, primele declaraţii despre relaţia cu Cristi Borcea

Iulia Albu, primele declarații despre relația cu Cristi Borcea

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu a vorbit pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu Cristi Borcea, după ce s-a speculat că ar fi fost ceva între ei. Fosta soție a lui Mihai Albu a lămurit lucrurile.Fostul acționar de la Dinamo este nașul cuplului Iulia - Mihai Albu și se pare că acesta și-a dorit mai mult de la fina lui. Iulia Albu a dezvaluit ca au existat lucruri "deplasate", motiv pentru care relatiile cu Mihaela și Cristi Borcea s-au răcit."Eu prefer să nu vorbesc de acest subiect. Evident caăau existat niște lucruri care m-au făcut pe mine să mă distanțez de ei. Totusi, spre norocul meu, am avut si alta pereche de nași, asa că Mikaela are niste părinți spirituali. Cristi și Mihaela au fost clienții tatalui meu de foarte mult timp si erau prieteni comuni pentru mine si Mihai. Intr-adevar, a existat ceva acolo, dar nu vreau sa intru in detalii pentru ca nu imi place. Au fost niște lucruri care în mod cert s-au întamplat. Mie imi plac alt tip de bărbati, culti, eleganți. Eu cred că ține de verticalitatea fiecăruia să intrerupă anumite legături atunci când lucrurile depăsesc o anumita graniță. Au existat niște lucruri care m-au îndepartat foarte mult de ei, și de el și de Mihaela. Oricum, e bine ă și-au dorit altele.", a spus Iulia Albu despre presupusa relație cu nașul Cristi Borcea, scrie cancan.ro.