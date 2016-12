Iulia Albu dă de pământ cu Loredana!

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu nu a fost niciodată prea prietenoasă cu Loredana Groza, mai ales când a fost vorba despre stilul vestimentar pe care îl adoptă cântăreața. Însă nicicând fashion editorul nu a criticat-o mai dur pe artistă ca acum, când aceasta l-a atacat pe față pe fostul coleg Horia Brenciu.Deoarece Loredana a declarat că se bucură de plecarea lui Horia Brenciu de la emisiunea "Vocea României" și, implicit, din ProTV, dar mai ales pentru că artista a spus că fostul coleg emana o "energie negativă", Iulia Albu s-a hotărât să ia atitudine și astfel să-l apere pe cântăreț, scrie libertatea.ro.Ea a acuzat-o pe Loredana, despre care spune că "a ajuns în ultimul timp să se îmbrace în felurite trențe copiate", că "aruncă cu noroi" în fostul coleg de platou."Urât, murdar, țățesc", așa a calificat Iulia Albu afirmațiile Loredanei despre care mai spune că afișeazăo imagine publică photoshopată "până la refuz".Continuând prin reluarea declarației complete a Loredanei, făcute pentru "ring", Iulia Albu îi atrage atenția artistei că Horia și-a "consolidat" - cel mai probabil dorind să spună "conservat" - relația cu Antena, unde a lucrat vreme de mulți ani, înaintea colaborării cu ProTV, așa că acuzațiile ei nu se justifică."Get a stylist and try another ICE BUCKET sweetheart! / Ia-ți un stilist și încearcă o alăt GĂLEATĂ CU GHEAȚĂ, drăguță", este sfatul pe care i-l dă, în final Iulia Albu Loredanei Groza.