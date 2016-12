Iubitul turc se joacă „alba-neagra“ cu inima Andreei Marin

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tuncay Ozturk, iubitul actual al Andreei Marin, nu pare prea sigur de sen-timentele pe care le nutrește pentru aceasta, motiv pentru care postează pe contul său de Facebook declarații contradictorii.Dacă miercuri era hotărât să pună capăt relației cu fosta Zână a Surprizelor, iată că a revenit asupra deciziei. În plus, pentru a dovedi cât de fericit se simte alături de româncă, el a postat pe internet și o fotografie concludentă, în care el și Andreea își dau mâna pe un pod al prieteniei, scriu cei de la Libertatea.Totul a început la nici două zile de la mărturisirile ei făcute la Pro Tv cu privire la frumoasa relație cu medicul turc, ea avea să primească o grea lovitură sub centură. Evident, din partea bărbatului iubit, care, miercuri, anunța pe contul său de Facebook că relația lor a ajuns la final.Ca să nu pară că suferă și că de fapt au decis împreună să pună punct relației, Andreea s-a grăbit să adauge: „Vom rămâne doar prieteni, fără alte conotații date relației”.Dacă lucrurile păreau a fi lămurite, iată că Tuncay a revenit asupra deciziei, dând vina pe engleza lui defectuoasă: „Cu siguranță, nu sunt bun la comunicare. Mai ales când vine vorba de limba engleză și de lucruri care nu țin de profesia mea. Aceasta este prima lecție pentru mine în materie de imagine publică. Este pentru prima dată în viața mea când sunt la originea unei furtuni într-un pahar. Îmi pare rău, am învățat acum ceva nou, multe mulțumiri prietenilor care au grijă de noi, ne bucurăm de această zi ca buni prieteni, luăm această relație încetul cu încetul, pas cu pas, așa cum familiile și noi avem nevoie. Să aveți o zi bună”, a scris Tuncay pe Facebook.Și, ca să demonstreze că nu sunt vorbe-n vânt, a publicat o fotografie sugestivă în care ei își dau mâna pe un pod de la o pensiune rustică din Croația.Contactată, Andreea Marin a declarat în exclusivitate pentru Libertatea că într-adevăr formează un cuplu cu Tuncay și că tot ce își dorește este să ia lucrurile încetul cu încetul: „Nu mai vrem expunere excesivă și am hotărât să luăm lucrurile pas cu pas, nu în ritmul infernal în care ne împinge presa. Asta e tot. Ne protejăm familiile și pe noi înșine”, completează sursa amintită.