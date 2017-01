Iubitul Oanei Zăvoranu, implicat într-un accident de maşină

Iubitul Oanei Zăvoranu, implicat într-un accident de mașină

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a fost găsită în stare de inconștiență luni seară în casa sa din Dorobanți, vedeta luând mai multe pastile, bănuindu-se că a încercat să își ia viața. Iubitul vedetei, Răzvan Dumitrescu, a ajuns cu întârziere la spital, el fiind implicat într-un accident de mașină."Astăzi am fost ocupat toată ziua pentru că am avut un accident de mașină în București, a intrat unul în mine. Am umblat toată ziua cu actele.Am aflat pe seară de la femeia care se ocupa de menajul în casă că la un moment dat Oanei i s-a făcut rău. Nu știu nimic altceva mai mult ce s-a întâmplat și dacă este adevărat sau nu că ar fi luat pastile. Acum sunt la spital și încerc să aflu de la doctori adevărul.", a declarat Răzvan pentru WOWbiz.ro.