Iubitul Andreei Bălan se mută în România, de dragul artistei

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Michael și Andreea Bălan au plecat în America, la începutul săptămânii trecute, pentru a petrece câteva zile, dar și pentru ca el să-și pună la punct transferul în România. Până la rezolvarea problemelor, Andreea Bălan va face naveta București-New York, loc de unde s-a reîntors vineri și unde va pleca din nou luni dimineață.Alesul Andreei a petrecut aproape trei săptămâni în România, timp în care și-a urmat iubita la toate concertele din țară. Michael nu mai e străin de businessul blondei, ba chiar a demonstrat că s-a integrat perfect în echipa ei, făcându-se util la concerte. Dovadă că blonda are încredere în el, frumușelul bărbat are acces în backstage-ul privat al trupei de fete, mai mult, norocosul de el dă o mână de ajutor atunci când dansatoarele se schimbă. Privilegii ce, amestecate cu iubirea blondinei sale, l-au convins că ar duce o viață frumoasă în România. În plus, ca nu cumva cineva să creadă că el va trăi pe spinarea artistei, americanul a dat sfară în țară că e șomer și că-și caută un loc de muncă. Săndel, tatăl Andreei, a spus că meseria de bază a lui Michael este una bănoasă, de tehnician dentar, așa că nu e exclus ca el să rămână în domeniu, scrie libertatea.ro.