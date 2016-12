Iubita lui Prigoană o dă în judecată pe Bahmu!

1

Nedumerire

D-nul Prigoana ar trebui sa o convinga pe fosta sau actuala lui iubita-doctor-sa renunte la intentia de a o da in judecata pe Adriana,tinind cont ca este mama copiilor lui. D-nului Prigoana i-ar conveni ca si iubitul Adrianei,d-nul Mihai sa-l dea in judecata , deoarece a afirmat public ca Adriana a avut o relatie extraconjugala ,numindu-l pe Mihai *cordaci*(amant) fara a detine nici o dovada in acest sens.Amindoi au trecut printr-o situatie grea,tensionata si oamenii la necaz si la nervi mai spun si lucruri*traznite*Nu este cazul ca d-na doctor sa-si faca publicitate pe necazul si nefericirea sotilor Prigoana.Toti sintem oameni si gresim,este de inteles,nu vad de ce sa se simta lezata chiar daca Adriana s-ar fi exprimat intr-un anume fel.E de inteles......