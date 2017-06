Iubita lui Boureanu, declaraţii după scandalul cu Poliţia: "Unul dintre poliţişti l-a înjurat de mamă. Am crezut că l-au omorât"

Iubita lui Boureanu, declarații după scandalul cu Poliția: "Unul dintre polițiști l-a înjurat de mamă. Am crezut că l-au omorât"

Ştire online publicată Vineri, 09 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul scandalului dintre Cristian Boureanu și polițiști așa cum l-a văzut Laura Dincă, iubita fostului politician, diferă de cel relatat oficial. În timp ce agenții l-au încătușat sub acuzația de ultraj, Boureanu își numără leziunile și suține că a fost victima în toată povestea, scrie libertatea.roTânăra a povestit cu lux de amănunte apropiaților ei filmul evenimentelor așa cum l-a văzut ea:”Am fost opriți în trafic de un echipaj al Poliției Rutiere. La volan se afla șoferul nostru, iar în dreapta Cristi. După ce l-au legitimat pe șofer, l-au întrebat pe Cristi dacă el are actele asupra lui. Evident, Cristi a contestat tentativa lor de a-l legitima și, dacă au văzut că-și cunoaște drepturile, l-au lăsat în pace, dar nu înainte de a face o aluzie la relația lui cu fiica sa. L-au întrebat dacă știe pe unde umblă. Cristi a strâns din dinți și nu a replicat, iar când ne-au dat drumul să plecăm, a claxonat scurt de două ori în semn de, să zicem, salut. Imediat, polițiștii au pornit girofarul, au plecat în urmărirea noastră, ne-au blocat calea cu mașina și l-au târât pe Cristi afară din mașină. Evident, s-a încins dialogul, iar Cristi le-a strigat că nu au dreptul să facă așa ceva că el nu este numai cetățean român, ci și rezident american, iar ei i-au replicat în mod trivial că nu-i interesează și au început să-l acuze de ultraj. La un moment dat, unul dintre polițiști l-a înjurat de mamă. Atunci a dat el cu piciorul. A urmat o lovitură în barbă care l-a lăsat pe Cristi lat jos. N-am știut ce se întâmplă, era inert, am crezut că l-au omorât!”, citează libertatea.ro