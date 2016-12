Iris is back!

Ştire online publicată Vineri, 05 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa Iris va concerta la festivalul Peninsula de la Târgu Mureș în data de 25 iulie, pentru prima oară după operația la care a fost supus solistul Cristi Minculescu, în luna martie a acestui an. Trupa Iris va concerta înainte de recitalurile celor de la Primal Scream și Nine Inch Nails. A șaptea ediție a festivalului Peninsula va avea loc între 23 și 26 iulie 2009, pe malul Mure-șului, lângă Complex Weekend din Târgu Mureș și va oferi experiența a patru zile petrecute la intensitate maximă. La festival vor veni Chase&Status cu MC Rage, Luna Amară, Tunderground (23 iulie), DJ Tiesto, Layo&Bushwacka, !deladap, Vama, NEO, Chris Liebing (24 iulie), Iris, Primal Scream, Nine Inch Nails, Parov Stelar and Band, Richard Dorfmeister (25 iulie), Freestylers, Tankcsapda, The Prodigy, Vița de Vie, Goldie, Haydamaky (26 iulie) și mulți alții. Biletele pentru festival au fost puse în vânzare în rețeaua internațională Eventim.ro și în rețeaua magazinelor Germanos. Costul abonamentelor ce asigură accesul la festival între 23 iulie și 26 iulie, cumpărate în avans, este 199 de lei, iar costul unui bilet valabil o singură zi este de 80 de lei. Biletele achiziționate la intrare, în timpul festivalului, vor costa 240 de lei (abonament), respectiv 100 de lei (acces o singură zi). Prețul biletului pentru ziua 0 este de 40 de lei, iar posesorii de abonamente vor avea acces gratuit.