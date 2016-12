Irinel Columbeanu candidează la Primăria Capitalei

Vineri, 30 Decembrie 2011

Omul de afaceri a anunțat că intenționează să se înscrie în cursa pentru fotoliul de primar al Bucureștiului.Informația, anunțată inițial într-un filmuleț pe internet, a fost confirmată în exclusivitate la România TV. Irinel Columbeanu a precizat că va candida independent."Decizia mea nu are legătură cu politica, e vorba de a administra un bun al nostru. Este nevoie de ceva nou. Nu este dorința mea, este așteptarea multor oameni, așa cred eu. Voi candida independent", a declarat Columbeanu, la România TV.Omul de afaceri consideră Bucureștiul "o mină de aur" și spune că este nevoie de câteva "capete luminate" pentru a-l valorifica: "Consider că stăm pe o mină de aur nu numai la Roșia Montană și nu ține decât de câteva capete luminate pentru a transforma acest aur de sub noi în rezultate concrete, care să se vadă în viața noastră. Consider că orașul nostru merită să fie transformat într-un centru de afaceri. Afaceri curate".Dintre atuurile sale în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei, Iriniel Columbeanu a subliniat lipsa apartenenței la vreun partid politic și "un pic de inteligență". "Independența este un avantaj, poate viitorii mei predecesori tocmai în aceste lucruri s-au încurcat", a punctat Columbeanu."Nu cred că maidanezii sunt printre prioritățile bucureștenilor, dar sunt una dintre problemele care trebuie rezolvată cu omenie, nu cu câinoșenie. Cea mai mare problemă este a noastră, a tuturor locuitorilor Bucureștiului, iar din acest punct de vedere cea mai bună soluție ar fi o colaborare cu prieteni de-ai noștri din alte țări. Nu e vorba neapărat de o înfrățire fizică, dar este nevoie de o conectare la circuitele economice aducătoare de beneficii pentru municipalități cu orașe un pic mai avansate decât noi", a conchis Irinel Columbeanu.