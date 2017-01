Irina Columbeanu, despre Moni: „Nu îmi place de ea că m-a bătut în America“

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de trei ani, Monica Gabor a renunțat la România și s-a stabilit în America. De când a plecat din țară, manechinul a făcut tot posibilul să o ia la ea pe fiica ei, însă s-a lovit de fiecare dată de refuzul Irinei. Micuța nu vrea nici acum să plece peste Ocean.Chiar dacă are doar șase ani și jumătate, Irina Columbeanu, fata Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, știe foarte bine ce vrea. Deși mama ei încearcă să o convingă să plece cu ea în Ame-rica, micuța refuză categoric acest lucru. Irinel Columbeanu a mărtu-risit pentru Click! că nu s-a opus niciodată ca Irina să meargă la mama ei, dar fetița este cea care refuză acest lucru:„Eu am lăsat-o întotdeauna să meargă la mama ei. Nu m-aș opune niciodată acestui lucru, însă Irina este cea care nu a vrut să plece în America. Am discutat despre acest lucru, iar ea spune că nu vrea să meargă acolo. Până la urmă, eu am ultimul cuvânt, însă nu trec nicioda-tă peste ce își dorește ea. Și acum, în vacanță, ea a făcut programul. Am venit la mare pentru câteva zile și ea nu a mai vrut să plece, așa că am rămas pe Litoral”.Refuzul Irinei de a merge la mama ei în America nu este o noutate. „Nu vreau să merg la ea pentru că mie nu îmi place de ea că m-a bătut în America”, spunea Irina acum doi ani, când Monica și Irinel se luptau pentru custodia ei, scrie click.ro.