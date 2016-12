Ionuţ Iftimoaie vorbeşte deja cu fiul lui de 5 ani despre fete

Ionuț Iftimoaie vorbește deja cu fiul lui de 5 ani despre fete

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Iftimoaie are o relație deschisă cu cei doi copii ai lui, pe care îi învață despre viață. Cu toate că ar putea să fie cei mai răsfățați copii din lume, cei doi puști ai lui Ionuț Iftimoaie au învățat despre valoarea banului.„Ceea ce trebuie să înțeleagă copiii mei este faptul că, indiferent dacă am sau nu, nu li se cuvine! Nu-mi plac faze de genul: intri în magazin, se trântesc pe jos și zic «Tati, dar vreau! Vreau, vreau!» Asta nu există la noi. Am trecut destul de ușor peste această etapă, deși copiii mei sunt foarte mici! Nicol are aproape patru ani, iar Nicolas, cinci! Încerc să le explic unele lucruri care nu se pot avea atunci când ei vor, dar nu înseamnă că se și poate, nu înseamnă că și trebuie, și totodată trebuie să înțeleagă că există anumite priorități! De exemplu, spuneam «Uite, ce vrei, să îți cumpăr o mașinuță sau să îți plătesc o lună la tenis?». Cam asta a fost discuția cu Nicolas! Sunt totuși niște priorități și trebuie să alegem. Avem niște bănuți, mai mulți sau mai puțini! Trebuie să vedem ce facem cu ei”, a spus Ionuț, la Digi 24.Deși fiul lui Nicolas are doar 5 ani, Ionuț Iftimoaie mărturisește că are cu el și discuții despre fete. „Da! Discutăm și despre fete, pentru că sunt unele lucruri pe care el trebuie să le înțeleagă. Nu mai doarme cu surioara lui în pat. Încep să crească și trebuie să înțeleagă anumite aspecte. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să fie și o relație de tată fiu, dar mai ales de prietenie”, spune Ionuț.