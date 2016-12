Ioana Moldovan şi-a încărcat bateriile la 2 Mai

Ioana Moldovan și-a încărcat bateriile la 2 Mai

Ştire online publicată Miercuri, 23 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ioana Maria Moldovan și iubitul ei au fost într-o mini-vacanță pe litoralul românesc, la 2 Mai.„Deși nu am avut parte de un nisip foarte fin, soarele a fost cam scump la vedere, iar Marea Neagră cam rece, m-am bucurat împreună cu cei dragi de câteva zile de relaxare pe malul mării, la 2 Mai, un loc în care mă simt ca acasă. Asta și pentru că proprietarii hotelului, situat pe plajă, cu o priveliște de vis, sunt prietenii noștri de familie de mai bine de 25 de ani. Nea Dan stăpânul e și bucătar șef, așa că ne-a răsfățat ca-n fiecare an cu delicatese”, a declarat Ioana Maria Moldovan.Prezentatoarea PoveȘtirilor Ade-vărate a completat, pe blog: „Am stat doar câteva zile, suficient cât să-mi încarc bateriile”.