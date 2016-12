Ioana Ginghină suferă de o boală de care nu va scăpa vreodată

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Când sunt mai stresată sau când folosesc produse cosmetice pentru păr îmi apar niște coji inestetice care se transformă într-o mătreață enervantă”, spune Ioana Ginghină pentru showbiz.ro.Ioana Ginghină se luptă de 12 ani cu această boală, dermatită seboreică, care se poate transforma în psoria-zis. Cu toate că a fost con-sultată de mai mulți medici, rezultatul a fost întotdeauna același: boala nu are leac.„Am fost la mai mulți dermatologi și mi-au recomandat diverse șampoane care mi-au făcut bine o perioadă, dar tot nu am scăpat de această problemă. Toți specialiștii mi-au spus că e o boală de care nu voi mai putea scăpa vreodată, iar dacă nu o țin sub control se poate transforma în psoriazis. De atunci folosesc același șampon recomandat de dermatolog, iar atunci când vin crizele de dermatită se-boreică fac un tratament cu diprosalic pentru scalp”, povestește fosta vedetă Acasă Tv.Și pentru că nu mai poate folosi orice produse cosme-tice, Ioana Ginghină folo-sește doar produse bio.