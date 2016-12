Ioana Dichiseanu, despre Adrian Artene: ''E un bărbat perfect''

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ioana Dichiseanu (26 de ani) a trecut repede peste divorțul de grecul Ilias Makou (36 de ani), cu care a fost căsătorită șase ani, iar acum se iubește cu Adrian Artene.Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din luna decembrie a anului trecut, și nu exclud o posibilă căsătorie."La câteva zile de la divorțul meu, m-am întâlnit cu Adrian. Am tot vorbit la telefon și ne-am întâlnit. Adrian este foarte sensibil și are niște ochi foarte frumoși. Vorbim foarte multe, filozofie, anatomie. Părinții lui m-au primit cu foarte multă dragoste. Mama și tata sunt fericiți că mă văd pe mine fericită. Adrian este un om minunat din toate punctele de vedere. E prea perfect ca să îl compar cu cineva. În plus, eu nu am avut mulți bărbați, doar fostul soț și fostul de dinainte. Eu nu mi-am imaginat că pot să iubest atât de mult un om, este incredibil. Eu deja stau la Adrian, m-am mutat la el. De Sărbători am fost împreună. Mama lui Adrian Artene, soacra mea, face niște cozonaci extraordinari'', a mărturisit Ioana Dichiseanu la ''Teo Show'', scrie click.ro.