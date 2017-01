Interpolul şi-a deschis o galerie de opere de artă furate

Interpolul și-a deschis o galerie de opere de artă furate

Ştire online publicată Marţi, 13 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Galeria de artă online a Interpo-lului, una dintre cele mai cuprinză-toare și eclectice din lume, ținută departe de ochii curioșilor timp de ani de zile, permite acum accesul la capodopere semnate de Rembrandt, Vermeer, Caravaggio, Picasso sau Cézanne, informează The Independent. Noua galerie de artă online a Interpolului constă într-o bază de date care conține 34.100 de fotografii ale unor opere de artă adunate după un unic criteriu: au fost furate, în inter-valul de timp din 1947 și până în pre-zent, și nu au fost recuperate niciodată. Inedita expoziție, care include mai multe capodopere decât muzeul Luvru, a fost deschisă recent pe internet pentru oricine trece de câteva întrebări formale, puse din motive de securitate. Hoții și traficanții de opere de artă ar trebui, astfel, să nu fie lăsați să aibă acces la această bază de date, cel puțin nu sub numele lor real. Codurile de acces sunt furnizate în câteva zile de la data aplicării, timp în care au loc aceste verificări obligatorii. În afară de picturi și sculp-turi, galeria online conține și piese de mobilier, covoare și antichități babiloniene, datând din anul 1000 înainte de Hristos. Colecția dedicată obiectelor de artă furate este accesi-bilă pornind de la pagina de internet a Interpolului, http://www.interpol.int/ Expoziția include, printre altele, pictura lui Paul Cézanne „Băiatul în vestă roșie”, estimată la 40 milioane de euro, care a fost furată anul trecut, în plină zi, din colecția Bührle de la Zurich. În colecție figurează și statuia din bronz „Nud reciclabil”, care cântă-rește două tone și poartă semnă-tura lui Henry Moore. Statuia a fost furată în 2005 din clădirea care adăpostește fundația sculptorului, din Much Hadham, Hertford-shire. Poliția britanică crede că ope-ra, în valoare de trei milioane de lire, a fost topită de către hoți.