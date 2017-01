Instincte animalice marca Naomi Campbell

Joi, 04 Martie 2010

Fotomodelul este căutat pentru a fi audiat de către poliția din New York, după ce șoferul unei mașini cu care se plimba prin Manhattan a acuzat-o de lovire, relatează AP și Reuters. Conform poliției din New York, Naomi Campbell, în vârstă de 39 de ani, este acuzată că și-a lovit șoferul de pe bancheta din spate a mașinii, făcându-l să lovească volanul cu capul. Incidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 15.00, în cartierul Manhattan, iar după consumarea acestuia ea ar fi coborât din mașină și ar fi plecat. „Șoferul susține că ea i-a provocat o mică vânătaie și o umflătură sub ochiul drept. Vrem să discutăm cu ea”, a precizat poliția metropolitană într-un comunicat. Naomi Campbell va coopera de bunăvoie cu poliția, a declarat purtătorul său de cuvânt, Jeff Raymond. „Nu ar trebui ca lumea să se grăbească să o judece. Există aspecte ale acestui caz care nu sunt încă cunoscute”, a precizat el. În 2008, Naomi Campbell a fost condamnată de un tribunal din Londra la 200 de ore de muncă în folosul comunității, după ce aceasta a pledat vinovată la acuzația că a agresat doi polițiști într-un incident dintr-un aeroport, condimentat cu numeroase injurii, declanșat de pierderea unor bagaje. În 2007, Campbell a efectuat cinci zile de muncă în folosul comunității, după ce a fost condamnată de o instanță din New York pentru că a aruncat cu telefonul într-o menajeră. Într-un incident similar cu un telefon din 1998, modelul și-a agresat asistenta, pe Georgina Galanis. Naomi Campbell și-a exprimat regretul pentru comportamentul său în fața unui tribunal din Toronto, iar fosta asistentă a primit o sumă neprecizată de bani pentru a nu intenta o acțiune judecătorească.