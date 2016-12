Înregistrare cu Marilyn Monroe fumând marijuana

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O înregistrare video, realizată cu o cameră pentru amatori, care o prezintă pe Marilyn Monroe într-o ipostază relaxată și fumând marijuana a fost descoperită în podul unei locuințe din New Jersey (SUA), la 50 de ani de la realizarea acesteia. Filmul - color, dar fără sonor - a fost realizat într-o reședință privată din New Jersey și a fost achiziționat recent de colecționarul Key Morgan, pentru suma de 275.000 de dolari, de la persoana care l-a realizat și care a cerut să i se păstreze anonimatul. Morgan și autorul filmului și-au dat acordul ca agenția de presă Reuters să folosească acest film într-o versiune prescurtată. Drepturile de autor asupra acestor imagini vor fi scoase la licitație pe internet, la sfârșitul acestei săptămâni. În film, la un moment dat, Marilyn Monroe primește o țigară cu marijuana din care trage un fum, însă fără să inhaleze prea mult. Persoana care a realizat acest film a confirmat faptul că țigara respectivă conținea marijuana. „Eu aveam marijuana. Era țigara mea. Le-am dat și celorlalți să fumeze din ea. Nu era o petrecere, ci mai degrabă o întâlnire între prieteni”, a declarat autorul filmului. Morgan, un colecționar de fotografii istorice, manuscrise, autografe și alte documente, lucrează la realizarea unui film documentar despre moartea celebrei actrițe americane, în august 1962. El a aflat despre existența acestui film în timpul cercetărilor sale și a reușit să dea de urma proprietarului peliculei, care îl păstrase în ultimii trei ani în podul casei sale din New Jersey. Actrița pare fericită și relaxată în timpul acestei mici reuniuni între prieteni, despre care Morgan crede că a avut loc în 1958 sau 1959. Marilyn Monroe a murit pe 5 august 1962, la vârsta de 36 de ani, din cauza unei supradoze de droguri și medicamente.