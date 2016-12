Inna nu vrea iubit

Marţi, 16 August 2011

Inna a declarat că nu are iubit, dar nici nu își dorește o viață personală, ci preferă să se concentreze pe latura profesională.„Am timp de viață personală exact atât cât vreau eu. Adică puțin. Pasiunea mea cea mai mare este muzica”, a spus Inna, potrivit evz.ro.Inna a mărturisit că nu are un iubit, iar puținul timp liber pe care-l are îl împarte cu prietenii. Cântăreața spune că nu are nevoie de vacanță.„Urmează altă serie de concerte, o săptămână promo în Germania, un show incendiar The DOOM, ședință foto, clip, întâlniri cu fanii (luna august pe scurt)”, spune Inna.