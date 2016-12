Inna: „Niciodată nu termin tot din farfurie“

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inna face eforturi mari pentru a-și menține silueta și tonusul pozitiv. Artista, care a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume de ediția românească a revistei FHM, mărturisește că mănâncă foarte puțin, face sport și doarme mai mult de opt ore, pentru a fi mereu în formă.„Mănânc mai mult ca să supraviețuiesc decât de plăcere. Niciodată nu termin ce am în farfurie. Dansez și râd foarte mult. Dorm mai mult de opt ore. Dorm și zece ore, și tot am impresia că nu sunt odihnită”, a mărturisit Inna, la Kiss FM.Artista, despre a cărei viață personală se știu foarte puține lucruri, a dezvăluit că nu se gândește să se căsătorească, în următorii ani.„Nu mi-am propus să mă așez la casa mea, pentru că nu aș mai putea să merg în concerte”, a spus cântăreața, precizând că, în februarie 2012, va merge în Statele Unite, unde va rămâne pentru două luni și va cânta în Las Vegas, Los Angeles, Miami sau New York.