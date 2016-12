Inna face furori în Japonia

Lansată în urmă cu doar cinci zile în Japonia, piesa „Club Rocker” a Innei a urcat direct pe prima poziție a topurilor dance.În plus, piesa ocupă poziția 1 și în topul iTunes Dance și în topul celor mai descărcate piese pe melodii și ringtone-uri, devansând artiști de renume precum Usher sau Jay Sean.Club Rocker este o colaborare cu unul dintre cei mai în vogă rapperi americani, Flo Rida. Albumul „I am the Club Rocker” Deluxe Edition va fi lansat în Japonia pe 4 iulie.