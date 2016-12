Inna este agresată de iubitul ei

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inna pregateste un nou hit! Pana la lansarea melodiei "Bring The Sun In My Life", artista a dat drumul unui teaser in care apar imagini din videoclip. Spre deosebire de piesele din trecut, noul single se anunta unul de impact, cu mesaj puternic.Asa se explica faptul ca romanca apare in anumite secvente brutale, fiind agresata de iubit. Cel cu care mimeaza lupta corp la corp este de fapt celebrul manechin roman, Aurel Surulescu, care locuieste de mai multi ani la Hollywood.