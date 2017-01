Inna: Dacă m-aş mărita şi dacă aş face un copil ar fi imatur pentru mine

Inna: Dacă m-aș mărita și dacă aș face un copil ar fi imatur pentru mine

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014.

Este iubită, piesele ei sunt ascultate în Europa și în America Latină, iar viața ei pare să fie pe scenă momentan. Inna spune că nu este pregătită, cel puțin deocamdată, să aibă o familie și copil.Cântăreața așteaptă cu nerăbdare fiecare concert, la care zeci de mii de oameni sunt prezenți să o vadă și să o asculte. Ea spune că se simte foarte bine atunci când știe că admiratorii ei adoră muzica ei și pe ea personal."Mă simt importantă, magică, iubită", a declarat Inna, la Pro TV. Se pare că dragostea fanilor, dar și a familiei ei îi este, deocamdată, de ajuns. Mai mult, ei nici nu îi trece prin cap să se mărite și spune că nu ar putea să aibă grijă de un copil."În momentul de față dacă m-aș mărita și dacă aș face un copil ar fi imatur pentru mine. Eu mereu, încă de când eram mică, față de colegele mele de școală eram mult mai copilăroasă. Chiar dacă mai am puțin și fac 28 ani sunt puțin mai întârziată ca și maturitate. M-aș simți un copil cu copil. Nu îmi trece prin cap să mă căsătoresc și nici nu aș putea să am grijă de un copilaș deocamdată", a declarat Inna la Pro TV.Altfel, cântăreața a dezvăluit că în culise, înainte de fiecare concert, are câteva mici pretenții de la organizatori: "Dulciuri și oglindă, o oglindă cât mai mare, ca să fiu sigură că atunci când urc pe scenă sunt așa cum trebuie", a mai mărturisit Inna, scrie libertatea.ro.