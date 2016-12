Inima lui e a ta in doar 4 pasi simpli

Ştire online publicată Joi, 27 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ai pus ochii pe barbatul visurilor tale, dar el nu prea se uita in directia ta? Nu fi deceptionata, pentru ca "Dl. Perfect" are cateva butoane ascunse, pe care daca le apesi ii iei mintile. 1. Sunt mai mamosi ca femeile Iar aceasta latura a lor trebuie exploatata la maximum. Cere-i ajutorul, plange-te ca nu stii raspunsul la o intrebare. Eroul din el va reactiona instant! Cu cat te arati mai incantata de interventia lui salvatoare, cu atat il vei face sa se simta mai important si mai dornic sa petreaca timp in preajma ta. 2. Cuvantul de barbat Chiar daca in realitate femeia are intotdeauna ultimul cuvant, barbatii au o dorinta nativa de a ocupa aceasta pozitie de mare orator. Asadar, tu da-i o idee, apoi asculta-l cu rabdare, aplauda-i parerile si spune-i ca toata dreptatea este de partea lui. Nu te incurajam sa minti neaparat, ci sa obtii mai usor ceea ce-ti doresti. Citeste mai departe...