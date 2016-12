„Individul care a făcut avansuri sexuale unora dintre voi este…“

Ştire online publicată Miercuri, 06 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sub masca unui prieten virtual binevoitor, visător, boem și îndrăgostit iremediabil de Mihaela Rădulescu, un individ s-a folosit de indulgența vedetei pentru a obține bani sau să-i facă mai multe servicii.După o „relație” virtuală, în care diva de la Monaco îi dădea like-uri sau îi comenta postările, aceasta a căpătat încredere în escroc. Numai că, recent, Mihaela și-a dat seama cu cine are de-a face și „l-a dat” pe mâna amicilor ei de pe Facebook, cărora le-a cerut să-l șteargă din listă.„Individul care și-a permis să facă afirmații bolnave despre mine, care a făcut avansuri sexuale unora dintre voi, care v-a cerut bani împrumut și care mi-a cerut și mie și i-am și dat, crezând ca o idioată că are o problemă reală, se numește Daniel V Constantin. Începând din acest moment, nu se mai află în lista mea de prieteni. Dacă cineva vă mai pune în astfel de situații, dacă cineva de aici vă mai cere bani sau alte servicii, vă rog să mă țineți la curent, nu vreau ca aceste ciudățenii să se petreacă pe paginile mele, în numele meu și cu girul meu. Sper că cele care i-au dat bani să și-i poată recupera, eu nu mai vreau să mai am de-a face cu un astfel de personaj și voi considera acei bani singura pierdere din povestea asta. Iar dacă vreun alt bărbat de aici îndrăznește să mai bată câmpii despre vreo așa-zisă relație cu mine, vă rog să-l dați pe mâna mea urgent și public. Astfel de indivizi trebuie să trăiască în lumea lor, nu printre oamenii frumoși și buni. Reject total. Îmi pare rău că nu-l pot da și pe mâna Poliției, dar e o lucrare mai complicată și n-am timp de pierdut. Vă rog să aveți mare atenție mai departe. Și vă rog să mă trageți și pe mine de mânecă, atunci când mă mai vedeți credulă și fraieră”, a scris Mihaela pe Facebook, scrie libertatea.ro.