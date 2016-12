"Încă nu m-am logodit"

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Keo a recunoscut că a fost stresant în ultima perioadă din cauza dezvăluirilor din presă, dar că știe că nu are ce face în această privință. În plus, Keo a văzut o parte din interviurile date de Andreea, în care ea a povestit tot ce s-a întâmplat între ei, dar că lucrurile astea nu mai contează."E foarte stresant, în ultimele șapte luni, era stresant să aflu ce s-a mai scris, ce s-a mai spus. M-a deranjat cum au fost prezentate lucrurile. Dar trebuie să accepte și reversul medaliei, dacă suntem în lumina reflectoarelor. Am văzut câteva interviuri, nu am stat să mă uit la tot ce s-a spus. Asta e. Important este că viața merge mai departe, amândoi am găsit un drum frumos, eu sunt bine, foarte fericit", a mai adăugat Keo.El și Misty, noua lui iubită, sunt foarte fericiți, însă Keo nu se gândește la pasul cel mare deocamdată: "Încă nu m-am logodit. Nu am nicio problemă cu însuratul. Nu mi-am dorit la momentul respectiv".