În spital din cauza unei simple vopsiri a părului? Tania Budi lămureşte

În spital din cauza unei simple vopsiri a părului? Tania Budi lămurește

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În presă a apărut o informație potrivit căreia Tania Budi, în vârstă de 45 de ani, ar fi ajuns la spital în urma unei simple vopsiri a părului. Contactată de libertatea.ro, frumoasa blondă a explicat situația:„Este vorba despre ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, când am făcut o iritație ușoară de la o vopsea de păr. Nu este adevărat ce s-a scris și m-am săturat ca, de azi de dimineață să mă sune lumea încontinuu și să mă întrebe ce am pățit. Nu a fost vorba despre internare în spital și tot ce s-a spus. Nu se poate așa ceva! M-am săturat. Nu este normal ce se întâmplă!”, a reacționat Tania Budi la recentele informații care circulă la adresa ei.Deși nu se ferește să recunoască faptul că apelează la tratamente cosmetice complexe și chiar la botox, Tania Budi susține că nu acestea sunt secretele frumuseții sale.Vedeta în vârstă de 45 de ani susține că frumusețea depinde în primul rând de mentalitate, alimentație și iubire, scrie libertatea.ro.„Nu ține numai de ce sport faci, numai de ce cremă îți pui pe față sau numai de medicul estetician. Sunt foarte multe cauze... Pe primul loc eu aș pune mentalitatea: cum gândim și ce transmite creierul către restul organismului. Un om care se ocupă de el, care citește, care stă de vorbă cu oameni interesanți are posibilitatea să evolueze, să se autodepășească. Pe al doilea loc aș pune alimentația: suntem ce mâncăm. Pe locul trei ar fi dragostea. Nu neapărat față de un iubit, ci față de tot: oameni, animale”, spunea Tania în emisiunea Drept la țintă, completează sursa citată.