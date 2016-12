În sfârşit! Victor Slav a spus de ce s-a despărţit de Bianca

În sfârșit! Victor Slav a spus de ce s-a despărțit de Bianca

Ştire online publicată Duminică, 09 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Slav a explicat care a fost motivul pentru care a divorțat de Bianca Drăgușanu. El a spus că s-a simțit umilit din cauza a ceea ce a făcut Bianca Drăgușanu și că nu a putut să îndure o asemenea situație."Partea nevăzută nu e deloc așa cum pare la TV. Nu sunt îndeajuns de prost încât să povestesc cu ce am greșit eu în relație. Dacă vezi acest film cu partea văzută, ai impresia că eu am fost băiatul bun, umilit și luat peste picior. Într-adevăr, cred că este un coșmar pentru bărbat, pentru orgoliul său. Să fie umilit public de femeia cu care e căsătorit. Tocmai din această cauză am divorțat. Nu pentru ce s-a întâmplat în sine. Nu am putut să trec peste chestia asta. Putea să se afle, să mă pună într-o situație... Câteodată nu e bine să ai orgoliul ăsta, n-ar fi trebuit să fie decisiv", a spus Victor Slav, la Antena Stars.