În sfârşit, căsătoriţi!

În sfârșit, căsătoriți!

Ştire online publicată Vineri, 18 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Harrison Ford și Calista Flockhart, care au o relație de opt ani, s-au căsătorit marți, potrivit purtătorului de cuvânt al actriței americane, citat de accesshollywood. com Potrivit site-ului de știri mondene tmz.com, cei doi s-au căsătorit la reședința din Santa Fe a guvernatorului statului New Mexico, Bill Richardson, care le-a și unit destinele. În prezent, Harrison Ford filmează în acest stat pentru lungmetrajul „Cowboys and Aliens”. Anul trecut, Ford, în vârstă de 67 de ani, a anunțat că a cerut-o în căsătorie pe Calista Flockhart, în vârstă de 45 de ani, de Sfântul Valentin, și că ea a acceptat. Aceasta este a treia căsătorie pentru Harrison Ford, starul francizelor „Indiana Jones” și „Războiul Stelelor”, și prima pentru Calista Flockhart, vedeta serialului de te-leviziune de succes „Ally McBeal”. Din relațiile anterioare, Harrison Ford are patru copii. Flockhart a făcut o pauză în carieră pentru a-și crește fiul adoptat, Liam, în prezent în vârstă de 9 ani, care a fost înfiat și de Ford. În 2008, ea a revenit în televiziune cu un rol într-un popular serial american, „Brothers & Sisters”.