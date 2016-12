În ce hal a fost bătut fostul iubit al lui Halle Berry

Ştire online publicată Joi, 29 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bătaie ca în filme pentru Halle Berry. Fostul partener al actriței, fotomodelul Gabriel Aubry (37 de ani), are fața desfigurată după ce ac-tualul ei logodnic, Olivier Martinez (46 de ani), l-a luat la pumni.Gabriel Aubry a depus plângere împotriva lui Olivier Martinez pentru agresiune fizică și cere daune. Între timp, Martinez își tratează monturile zdrelite și umflate de la mâna dreaptă la Spitalul Cedars Sinai din Los Angeles.Din doar doi pumni, actorul i-a înnegrit ochiul stâng și i-a spart nasul fotomodelului, apoi s-au luat la trântă și i-a rupt coastele. Loviturile au fost amplificate de inelul pe care Martinez îl poartă pe degetul mic de la mâna dreaptă.Aubry e internat în spital și s-a lăsat fotografiat de polițiști pentru dosarul împo-triva agresorului. Pe de altă parte, Martinez a obținut și el un ordin judiciar prin care foto-modelul nu mai are voie să se apropie de Nahla, Halle și el.Scandalul a început joia trecută, când Aubry s-a dus s-o ia pe fiica lui, Nahla (4 ani) de la grădiniță, unde s-a întâlnit cu Martinez, care a început să-l înjure. A doua zi, când a dus fetița la mamă, fotomodelul a fost bătut-măr de logodnicul actriței.