Importanţa poziţiei în actul sexual

Importanța poziției în actul sexual

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Copulatia si sursa de satisfacere sunt rezultatul actiunii reciproce a reactiilor musculare si nervoase din intregul organism, nu doar a organelor sexuale. Exista multe pozitii sexuale care ofera posibilitatea ambilor parteneri sa fie parte pasiva sau activa. Indiferent de ce pozitie adopta partenerii, scopul este ca aceasta sa ofere placerea maxima ambilor parteneri. Alegerea pozitiilor sexuale este o optiune a fiecarui cuplu. Cea mai buna pozitie pentru a ramane insarcinata Este adevarat ca poti ramane insarcinata din orice pozitie, dar cea mai buna este pozitia misionarului (in aceasta pozitie, barbatul sta deasupra). O perna asezata sub fundul ei ajuta prin ridicarea pelvisului, deci pentru o penetrare mai usoara si mai adanca, usurand astfel drumul parcurs de “inotatorii” lui in drumul catre ovul. “Aceasta pozitie mai ajuta si prin faptul ca lichidul ramane mai mult in interiorul vaginului, spre deosebire de alte pozitii, in care se scurge cu usurinta. Citeste mai departe...