„Imperial“ a reînviat atmosfera autentică a anului 1100 la Constanţa

Cel mai mare restaurant chinezesc din România

„Imperial“ a reînviat atmosfera autentică a anului 1100 la Constanța

În stațiunea Mamaia, vizavi de hotel „Ambasador” s-a deschis cel mai mare restaurant chinezesc din România. Primii clienți i-au călcat pragul în urmă cu patru luni, dar pentru că duminică, 14 februarie, chinezii au sărbătorit cu mic cu mare intrarea în Anul Tigrului, patronii localului au decis să facă o inaugurare în stil mare, cu lume bună și bucate alese. Sărbătoarea trecerii în noul an este foarte importantă pentru chinezi, familiile reunindu-se pentru a petrece împreună Revelionul și pentru a mânca împreună găluștele tradiționale, aducătoare de noroc. Cu o capacitate de 250 de persoane, clădirea „Imperial”, situată pe două nivele, are un caracter unic pentru că a fost proiectată și executată pe standardul imperial, de unde i se trage, de altfel, și numele. În proporție de 80%, conform declarației managerului Mihai Opriș, totul a fost făcut pe comandă specială, plecând de la veselă, tapet, tavan pictat manual, cu pictori aduși din China. De asemenea, fluxurile în restaurant sunt făcute după arta și tradiția Feng-Shui. În bucătărie au fost aleși patru bucătari, două ajutoare și două coordonatoare de activitate made in China. Bucătarii vin de la China House Intercontinental din Shanghai și sunt de nivelul 6 din 7 posibil. Din meniul tradițional ne-au reținut atenția tăiețeii cu cele mai variate garnituri de carne picantă - pui, vită, porc -, toate la prețul de 12 lei, orezul Yanhzou – 8 lei porția, pachețelele de primăvară – 35 lei pentru 16 bucăți, ori supele de fazan (20 lei) ori din fructe de mare (15 lei). Pe lângă salonul de ceai, o grandioasă sală de protocol, de un lux impresionant, în care s-au investit 700.000 euro, managerul Opriș intenționează ca, în primăvară, să extindă localul cu o terasă de circa 100 de locuri. Până atunci, însă, „Imperial“ stă la dispoziția tuturor celor interesați atât de arta bucătăriei chinezești, dar și de atmosfera Asiei de început de secol XII.