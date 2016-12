"Îmi vorbeşte urât, nu mă respectă"

"Îmi vorbește urât, nu mă respectă"

Nicoleta Luciu a avut nevoie de perfuzie pentru a-și reveni după revederea locurilor copilăriei și întâlnirea cu tatăl său alcoolic. Frumoasa brunetă a fost profund afectată de evenimente și a cedat oboselii și stresului psihic.Nicoleta Luciu a venit în platoul emisiunii „La Măruță" cu perfuzia în venă pentru a vorbi despre întâlnirea cu tatăl alcoolic. Fotomodelul încearcă să-și facă părintele să renunțe la alcool pentru nepoții lui.Bruneta a mers, joi dimineață, la casa celui care i-a dat viață și locurile copilăriei. Luciu a mărturisit că este foarte dură în conversațiile cu tatăl ei și că face asta din nevoia de a se proteja.„E ciudat și dureros. Nu am mai fost aici de 17 ani. Aici am crescut împreună cu frații mei. Îmi doresc să nu intru în curte. Sunt foarte dură în conversațiile cu tatăl meu. Mă duce într-un loc unde mă rănește foarte tare și atunci mă apăr. Îmi vorbește urât, nu mă respectă. Vorbele lui mă răneau. Niciodată nu m-am dus la nimeni să-i spun dacă am avut vreo problemă. E ultima mea încercare de a mai face ceva pentru tatăl meu", a spus Nicoleta.