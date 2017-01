"Îmi este teamă. Eu, cu atâtea exemple în jurul meu, spun nu"

Laura Cosoi este una dintre cele mai senzuale vedete de la noi. Are o frumusețe sută la sută naturală și așa vrea să rămână, după cum a declarat răspicat în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Știrile Kanal D. Vedeta este foarte decisă să nu apeleze la îmbunătățiri din bisturiu.”Îmi este teamă. Eu, cu atâtea exemple în jurul meu, spun nu operațiilor estetice. Niciodată nu mi-am făcut nimic și nici nu am de gând să îmi fac. Nu cred că am ceva de câștigat făcând operații estetice. Cred că aș putea ajunge să nu mă recunosc în oglindă. Prin prisma meseriei pe care o practic, îți dai seama ce ar însemna să nu îmi mai pot mișca fața de niciun fel sau gura să nu mai semene cu gura mea. Îmi doresc să rămân una dintre puținele persoane care nu apelează la operațiile estetice”, a afrmat Laura Cosoi, scrie libertatea.ro.