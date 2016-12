"Îmi este frică să nu ne lovească şi pe noi astfel de probleme!"

"Îmi este frică să nu ne lovească și pe noi astfel de probleme!"

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vestea că Sorana îngroașă și ea numărul oamenilor care ies brusc dintr-o căsnicie a îngrijorat-o pe Lora. Cu toate că nu au apucat să stea de vorbă despre impasul din viața fostei componente ASIA, blonda își face griji și pentru mariajul ei, având în vedere că anul 2014 este un an decisiv."Nu am știut, îmi pare rău. Sorana știe ce e mai bine pentru ea. Într-adevăr sunt niște energii ciudate, văd că multă lume în jurul meu se desparte, se ceartă. Îmi este frică să nu ne lovească și pe mine și pe Dan astfel de probleme, cum o vrea Dumnezeu. Știu că 2014 este un an karmic și cine merită cu adevărat rămâne în viața ta", a declarat, pentru spynews.ro, Lora, scrie spynews.ro.