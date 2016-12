„Îmi doresc un copil mai mult decât îmi doresc un bărbat“

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A trecut printr-un eșec în căsnicie, dar Adelina Pestrițu nu și-a pierdut speranța că-și va întâlni bărbatul visurilor. Totuși, mai mult decât un partener de viață, vedeta de la „WOWbiz” speră că va deveni, cât mai repede, mamă. Crăciunul o va găsi pe Adelina la Câmpulung, unde va petrece îm-preună cu părinții. Dar în seara de Revelion, frumoasa brunetă va munci. „Voi prezenta un eveniment, la Tecuci”, a spus Adelina. În ceea ce privește viața amoroa-să, Adelina nu are noutăți: „Acum sunt singură. Sper ca la un moment dat, în viitorul nu foarte îndepărtat, să apară și bărbatul de care să mă îndrăgostesc. Nu am un tipar stabilit al bărbatului perfect, însă îmi doresc să fie înțelegător cu mine, să nu înșele, să nu fie cicălitor și să aibă un rost în viață. Mai cred în căsătorie. Atunci când m-am căsătorit (cu Liviu Vârciu, în 2009 n.r.), m-am cam grăbit, eram prea tânără, însă acum știu cum se gestionează problemele în căsnicie. Acum consider că m-am maturizat și că sunt pregătită de o căsătorie, dacă voi găsi bărbatul care să îmi fie alături toată viața”. Totuși, speră să devină mamă cât mai repede. „Îmi doresc un copil mai mult decât îmi doresc un bărbat!”, a mai spus Adelina, citată de click.ro.