Ștefan Stan, câștigătorul de la „Vocea României”:

„Îmi doresc să am pe cineva lângă mine”

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Stan s-a impus în finala show-ului „Vocea României”, chiar de ziua lui onomastică, și a plecat acasă cu un cec în valoare de 100.000 de euro și cu trofeul la care visa. Podiumul a fost completat de Dragoș Chircu și de Iuliana Pușchilă, iar pe locul patru s-a situat Cristian Sanda.Plin de modestie, imediat după ce a fost anunțat ca fiind câștigătorul showului „Vocea României”, de la PRO TV, Ștefan Stan a exclamat: „Nu-mi vine să cred. Sunt foarte, foarte fericit, mi s-a împlinit un vis. Mergem să sărbătorim, voi bea o bere cu Dragoș Chircu și cu restul concurenților. Sper să am destui bani să le fac cinste, am vreo 3-400 de lei la mine. Apoi, îmi voi lua o mică vacanță, mă voi odihni și, după Anul Nou, voi începe să lucrez din nou. Voi face tot posibilul să nu dezamăgesc, voi lucra cu Smiley, voi lucra cu Moga, voi lucra cu oricine vrea să fie alături de mine”, a declarat Stefan, pentru libertatea.ro.El a dezvăluit, totodată, și secretul succesului său din finală: „Am cântat cât am putut de sincer. La melodia «My way» chiar am rugat o balerină să stea în public, în fața mea, ca să pot să intru mai bine în atmosfera cerută de melodie”.Ștefan Stan a mai dezvăluit că, deși a fost unul dintre cei mai charismatici concurenți de la „Vocea României”, iar succesul său la femei a fost unul de netăgăduit, acum e singur. „Nu am o relație în acest moment. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar îmi doresc să am pe cineva lângă mine”, ne-a mai spus Ștefan.