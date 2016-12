"Îmi aduc aminte perfect ziua în care s-a întâmplat"

Pamela de România nu are deloc noroc în dragoste. Simona Trașcă suferă din nou. Blonda a aflat că iubitul a înșelat-o cu o prietenă de-a ei și i-a dat papucii, scrie click.ro.Deși a încercat să treacă peste infidelitatea bărbatului, Simona Trașcă a pus punct astăzi relației pe care o avea de un an. Blonda a simțit că iubitul ei are o aventură și s-a dus să se convingă direct la apartamentul lui."Îmi aduc aminte perfect ziua în care s-a întâmplat. Era 13 noiembrie, exact atunci când m-am operat. Eu eram la emisiune în direct, iar când am plecat de aici, l-am sunat. Avea telefonul închis și am simțit că ceva nu este în regulă. M-am dus la el acasă și am găsit-o pe fata aceea la lift, când pleca de la el. Nu o să-i spun numele pentru că nu e frumos. O cunoșteam și o consideram prietenă. Am încercat să ne salvăm relația. Am zis că vin sărbătorile și să rămânem împreună. Știu că nu m-a înșelat cu sufletul, dar nu am putut să trec peste acest lucru și am hotărât că este mai bine să ne despărțim", a spus Simona Trașcă la emisiunea "Un show păcătos".